هاري يرجو اعتذار عائلته لزوجته

أبدى الأمير البريطاني هاري رغبته في أن تقدم العائلة المالكة البريطانية اعتذاراً لزوجته ميغان، وطالب في مقابلة مع صحيفة «ديلي تلغراف» أن يُجري والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير وليام محادثة معقولة معه.

وقال هاري إن ما يريده حقاً هو أن يتحملوا المسؤولية، ويقدموا اعتذاراً لزوجته.

وتابع: «هناك بعض الأشياء التي حدثت، خصوصاً بيني وبين أخي، وإلى حد ما بيني وبين والدي، لا أريد أن يعرفها العالم».