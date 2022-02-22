كوري في الـ 89 يتخرج في الجامعة بأعلى درجات الشرف

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن «كوريا تايمز»

العمر مجرّد رقم بالنسبة إلى لي جو هوانغ، الذي سيتخرج قريباً في جامعة «تونغميانغ» في مدينة بوسان، بكوريا الجنوبية. ومع معدله التراكمي 4.48 على مقياس 4.5، سيتخرج المُسن البالغ من العمر 89 عاماً، في معهد الدراسات اليابانية، بأعلى درجات الشرف، ليكون أكبر خريج جامعي عمراً، على الإطلاق.

ووُلد هوانغ عام 1934، والتحق بالمدرسة في تشونشيون بمقاطعة جانغ وون، لكن تعليمه انقطع فجأة عندما التحق بالجيش للخدمة في الحرب الكورية 1950-1953. وعلى مدى العقود التالية، كانت تطلعاته الأكاديمية لاتزال حية. وأخيراً التحق بالجامعة، في عام 2020، عن عمر يناهز 86 عاماً.

وفي ذلك يقول: «قررت الالتحاق بالجامعة في الثمانينات من عمري، لأني أردت أن أملأ الفراغ الذي في قلبي، بعد أن اضطررت للتوقف عن التعلم بسبب ولادتي في فترة غير مستقرة خلال الاحتلال الياباني».

وأضاف هوانغ، أنه يريد منع الإصابة بالخرف من خلال التعلم مدى الحياة. وأثناء متابعته المحاضرات عبر الإنترنت، بسبب «الجائحة»، واجه بعض الصعوبات في استخدام الكمبيوتر. وقال إن ابنته البالغة من العمر 62 عاماً ساعدته كثيراً «لا توجد نهاية للتعلم، ولم يفت الأوان بعد على ذلك»، مضيفاً أنه يود مشاركة معرفته مع الآخرين من التطوع.

وكان هوانغ يدرس جنباً إلى جنب مع زملائه الطلاب الشباب، في العشرينات من العمر، على الرغم من الفجوة العمرية الكبيرة. وفي ذلك يقول: «كان زملائي في الفصل ينادوني (جدي)؛ وكان من الرائع التفاعل مع الشباب، ما جعلني أشعر بأنني أصغر سناً». وقال كام يونغ هي، الأستاذ الذي أشرف على هوانغ: «لقد ألهم حماسه المتعلمين، وشخصيته ألهمت الطلاب الآخرين». وتم تكريم الطالب العجوز بجائزة خاصة قدمها له عميد الجامعة.

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