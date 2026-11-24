برلين - رويترز

عبر ​وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، اليوم، ​عن صدمته من تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للضغط على شركة ”إنفيديا“ لإعادة جنسن هوانغ، لمنصب الرئيس التنفيذي، وتساءل عما إذا كان هذا يشكل ”نموذجاً جيداً“ للحوكمة.

وأعادت ”إنفيديا“ أمس، هوانغ للمنصب، في تحول مفاجئ بعد ‌استقالته عقب الكشف عن علاقات له خارج إطار الزواج.

جنسن هوانغ. رويترز

وقوبل ‌قرار إعادته بترحيب من ”وول ستريت“ ‌ومعارضة من المشرعين الأميركيين.

وقال ‌فاديفول في منتدى ‌عقد في برلين: ”لكي أكون صريحاً. لقد صدمتني ​هذه الخطوة. ‌لأنه ​على حد علمي ومن واقع خبرتي الشخصية، لم أر أو أعلم قط بمثل هذا ​التدخل من جانب المستوى السياسي في شؤون شركة بعينها. ولدي شكوك حول ما إذا كان هذا يشكل نموذجاً جيداً للغاية للمستقبل“.

وأضاف: ”لذلك، لدينا ما يكفي من أسباب للدفاع بقوة عن النظام الدولي القائم على ‌القواعد، وهو ما يعني أنه في البلدان ​الحرة والديمقراطية التي تحتكم إلى القواعد، يجب على السلطة السياسية الامتناع عن التدخل في الأنشطة الاقتصادية ​للشركات“.