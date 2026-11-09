"خنت زوجتي".. رئيس "إنفيديا" يعترف بعلاقته بـ"الجاسوسة الحسناء"

فجّر جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" العملاقة للرقائق الإلكترونية، مفاجأة مدوية هزت أركان وادي السيليكون وأروقة الأمن القومي الأميركي، بإقراره رسمياً بدخوله في علاقة عاطفية مع امرأة تحوم حولها شبهات قوية بأنها جاسوسة تعمل لصالح الصين.

وجاء اعتراف هوانغ عبر رسالة إلكترونية داخلية وجهها لموظفي الشركة يوم الأحد واطلع عليها موقع "أكسيوس"، أعلن بالتزامن معها مجلس إدارة الشركة فتح تحقيق مستقل وعاجل في الواقعة.

خيانة واعتذار علني

وفي رسالته التي حملت عنوان "رسالة إلى شركتنا"، خاطب هوانغ موظفيه وعائلته بنبرة اعتذار صريحة قائلاً: "أدين لعائلتي ولكم جميعاً باعتذار. لقد خنتُ زوجتي، وتسببت أفعالي في إيذائها وإيذاء أبنائنا. لا يوجد أي عذر لما فعلته، وأنا آسف بشدة".

وأضاف هوانغ أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي ألحقها بحياته الأسرية وبمسيرته المهنية، مخاطباً موظفي الشركة والمساهمين بالقول: "قيادة إنفيديا هي شرف حياتي.. وقد قصّرت في أداء تلك المسؤولية، لكنني ملتزم تماماً بالعمل على استعادة ثقتكم"، مطالباً الجميع باحترام خصوصية عائلته التي لا تتحمل وزر خياراته.

اختراق محتمل وحرب الرقائق

لا تتوقف أبعاد هذه الفضيحة عند حدود الخيانة الزوجية، بل تمتد لتضرب في صميم الأمن القومي الأميركي وسط السباق المحموم مع بكين للهيمنة التكنولوجية. وتكتسب القضية حساسية بالغة كون هوانغ يُعد أحد أقوى رجال التكنولوجيا في العالم، وكان طوال الفترة الماضية من أبرز الأصوات الضاغطة في واشنطن لتخفيف القيود الفيدرالية المفروضة على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، مبرراً ذلك بأن إبقاء التكنولوجيا الأميركية في السوق الصينية يمنع بكين من تطوير بدائل خاصة أكثر تقدماً.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد كشفت يوم الجمعة أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حذّر كبار مسؤولي إدارة ترامب من علاقة هوانغ بامرأة تُدعى "أليس هوانغ"، تعتقد الاستخبارات الأميركية أنه تم تجنيدها لجمع معلومات حساسة، والدفع باتجاه إتاحة رقائق "إنفيديا" المتطورة في الصين للالتفاف على العقوبات الحالية.

تحقيق مستقل

وأمام هذه التداعيات الخطيرة، سارع مجلس إدارة "إنفيديا" إلى تشكيل لجنة مستقلة، مدعومة بمستشارين قانونيين من خارج الشركة، للتحقيق في أبعاد العلاقة. ورغم تأكيد المجلس عدم وجود ما يدعو للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي قد تعرضا للخطر حتى الآن، وإعرابه عن ثقته في قيادة هوانغ، فإن الأوساط السياسية والتكنولوجية تترقب نتائج التحقيق عن كثب.

من جانبه، أكد هوانغ في ختام رسالته دعمه الكامل للتحقيق قائلاً: "أنا أحب بلدنا وشركتنا، وملتزم بحماية إنفيديا ودعم الأمن القومي الأميركي". في حين شدد جون ريزو، رئيس اتصالات السياسات العامة في الشركة، على أن "أخبار اليوم لن تبطئ مسيرة إنفيديا، وجينسن ملتزم بمواصلة قيادته كرئيس تنفيذي دون انقطاع".