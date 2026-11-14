من يرث إمبراطورية الرقائق؟.. 11 مرشحاً على طاولة "إنفيديا" لخلافة جنسن هوانغ

بدأت شركة "إنفيديا" رحلة بحث دقيقة لاختيار رئيس تنفيذي دائم يخلف رئيسها المخضرم جنسن هوانغ، الذي استقال من منصبه يوم الخميس وسط تدقيق مكثف على خلفية تقارير تتعلق بعلاقات متعددة خارج إطار الزواج؛ مما فتح الباب أمام تكهنات واسعة في "وول ستريت" ووادي السيليكون حول هوية القائد الجديد لواحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم.

ووفقاً لتقرير نشره موقع "أكسيوس"، فإن الرئيس التنفيذي القادم سيرث مهمة شاقة لخلافة الرجل الذي حوّل الشركة إلى قوة عظمى في قطاع الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن المنصب سيتطلب حنكة سياسية بقدر ما يتطلب من خبرة تكنولوجية، للإبحار بالشركة وسط التدقيق التنظيمي، والتوترات الجيوسياسية، والتقلبات الاقتصادية التي فرضتها طفرة الذكاء الاصطناعي.

وكانت "إنفيديا" قد أعلنت تعيين مديرتها المالية، كوليت كريس، رئيساً تنفيذياً مؤقتاً، إلى جانب تعيين عضو مجلس الإدارة المخضرم هارفي جونز كأول رئيس لمجلس إدارة الشركة في تاريخها، مؤكدة أنها ستنظر في مرشحين من داخل الشركة وخارجها، في وقت لم يسمِّ فيه هوانغ خليفة له بشكل علني، مكتفياً بالإعراب عن أمله في مقابلة سابقة مع "بلومبرغ" بأن يكون خليفته من كوادر الشركة الحالية.

ورصد تقرير "أكسيوس" 11 اسماً برزت في التقارير الإعلامية وتكهنات المحللين وأسواق التنبؤات لخلافة هوانغ، تتوزع بين قيادات داخلية، وعمالقة في قطاع الرقائق، وأفراد من عائلة المؤسس:

المرشحون من داخل "إنفيديا"

كوليت كريس: الرئيسة التنفيذية المؤقتة والمديرة المالية، وتُعد المرشحة الأوفر حظاً للاستمرار بشكل دائم نظراً لخبرتها المالية وفهمها العميق لأعمال الشركة وعملائها، فضلاً عن كونها الشخص الوحيد — إلى جانب هوانغ — الذي كان يتمتع برؤية شاملة لمختلف قطاعات الشركة، ومثّلتها أمام المستثمرين لأكثر من عقد. غير أن خلفيتها المالية قد تثير تساؤلات حول قدرتها على مضاهاة البراعة التقنية لهوانغ.

إيان باك: نائب الرئيس والمدير العام للحوسبة فائقة النطاق وعالية الأداء في "إنفيديا"، ويحظى باهتمام كبير لخبرته الهندسية ودوره المحوري في تطوير منصة الحوسبة (CUDA) التي جعلت معالجات الشركة ركيزة للذكاء الاصطناعي الحديث.

كريس مالاتشوفسكي: الشريك المؤسس لـ "إنفيديا" مع هوانغ عام 1993، وصاحب الدور الجوهري في قيادة التقنيات الأساسية للشركة على مدار ثلاثة عقود، إلا أن ابتعاده النسبي حالياً عن الإدارة اليومية يثير تساؤلات حول رغبته في المنصب.

عمالقة التكنولوجيا من خارج الشركة

رينيه هاس: الرئيس التنفيذي لشركة تصميم الرقائق البريطانية "آرم" والمسؤول التنفيذي السابق في "إنفيديا"، ويبرز كمرشح خارجي قوي بفضل خبرته في صناعة الرقائق ومهاراته في التواصل العلني اللازمة لمواجهة التحقيقات الحكومية وتدقيق المستثمرين، خاصة أن "إنفيديا" تعتمد على تقنيات "آرم" وكانت قد حاولت الاستحواذ عليها سابقاً مقابل 40 مليار دولار عام 2022.

تيم كوك: الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أبل"، والذي دخل اسمه دائرة الترشيحات بقوة بعد أن اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب علناً يوم الخميس أن يتولى قيادة "إنفيديا". ورغم مكانته كـ "حصان أسود" محتمل بفضل خبرته في إدارة كبرى شركات التكنولوجيا، يظل من غير الواضح مدى رغبته في العودة للعمل التنفيذي عقب تنحيه مؤخراً عن قيادة "أبل".

جوني سروجي: الرئيس التنفيذي للأجهزة في شركة "أبل"، والذي طرحته وكالة "بلومبرغ" كخليفة محتمل نظراً لنجاحه الكبير في قيادة تطوير رقائق "أبل" المخصصة لهواتف "آيفون" وأجهزة "ماك".

ليزا سو: الرئيسة التنفيذية لشركة (AMD) المنافسة لأكثر من عقد، والحائزة مؤخراً على لقب "أفضل رئيس تنفيذي للعام". ورغم خبرتها العميقة في صناعة الرقائق، يرى محللون أنها قد تفضل الاستمتاع بمنافسة "إنفيديا" في مرحلة ضعفها بدلاً من الانتقال لقيادتها.

بات غيلسينغر: الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنتل"، والذي يمتلك عقوداً من الخبرة في هندسة أشباه الموصلات، غير أن معاناته السابقة في جعل "إنتل" منافساً قوياً في الذكاء الاصطناعي وانتقاداته العلنية لنهج "إنفيديا" تجعل حظوظه مستبعدة لدى مجلس الإدارة.

قيادات السحابة والأمن السيبراني

نيكش أرورا: الرئيس التنفيذي لشركة "بالو ألتو نتوركس" منذ عام 2018، والمدير السابق في "سوفت بنك" و"جوجل"، والذي طرح مستثمرون اسمه بفضل توسعاته في الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، رغم افتقاره لخبرة تطوير الرقائق.

توماس كوريان: الرئيس التنفيذي لـ "جوجل كلاود"، ويمتلك خبرة واسعة في البنية التحتية السحابية وبرمجيات المؤسسات والتعامل مع كبار عملاء "إنفيديا"، إلا أن سيرته الذاتية تخلو أيضاً من خبرة تصميم الرقائق.

عائلة هوانغ.. خلافة طويلة الأمد

ماديسون هوانغ: ابنة جنسن هوانغ، وتشغل منصب مديرة أولى لتسويق منتجات الذكاء الاصطناعي الفيزيائي في الشركة، ووصفتها صحيفة "فايننشال تايمز" بأنها نجمة صاعدة ومرشحة محتملة على المدى الطويل، إلى جانب تداول اسم شقيقها "سبنسر" وصهر هوانغ "نيكو كابريز" (المشرف على نمو البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي بالشركة). ومع ذلك، لا يزال أبناء هوانغ يشغلون مناصب أقل خبرة مقارنة بقيادات الشركة المخضرمين، فضلاً عن تأكيد هوانغ سابقاً أن على أبنائه انتزاع المنصب بجدارتهم وليس بالوراثة.