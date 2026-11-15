ميغاسبيد: أليس هوانغ تركت الشركة منذ 2025

أعلنت شركة ميغاسبيد اليوم الأحد، ‌أن سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي ربطتها علاقة برئيس إنفيديا التنفيذي السابق جنسن هوانج مما أثار ⁠مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي، تركت الشركة رسمياً في 30 أغسطس 2025، ‌وليس لها أي دور حالياً في الشركة التي ‌تتخذ من سنغافورة مقراً.

وأضافت الشركة في ‌بيان "لا تعلق ميغاسبيد ‌على شؤون ‌السيدة هوانغ الشخصية والخاصة".

وقال البيان: "ميغاسبيد على علم بالتقارير الإعلامية ‌التي صدرت في الآونة الأخيرة ⁠وتتضمن تصريحات حول أعمالنا وسلسلة التوريد وعملياتنا العالمية والتي لا ⁠تدعمها ⁠أدلة يمكن التحقق منها".

وأكدت الشركة أنها تمارس "أعمالاً ⁠مشروعة وقانونية" وأنها استعانت بمستشار قانوني خارجي لإجراء تحقيق داخلي شامل.

وأفادت عدة وسائل إعلام، منها نيويورك تايمز ‌ووول ستريت جورنال، بأن السلطات الأميركية وسلطات حكومية أخرى اشتبهت في أن هوانغ كانت تتجسس لصالح بكين.