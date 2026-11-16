سنغافورة وأميركا تبحثان قضية «ميغاسبيد» الصينية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة التنمية الرقمية والإعلام السنغافورية أن الولايات المتحدة وسنغافورة تواصلان مباحثاتهما بشأن شركة «ميغاسبيد» الصينية، التي أسستها سيدة الأعمال الصينية، أليس هوانغ، التي يتمحور حولها جدل بشأن شركة «إنفيديا».

وقالت المتحدثة إن وزيرة التنمية الرقمية والإعلام، جوزفين تيو، ناقشت مع نائب وزير الخارجية الأميركي، كريستوفر لانداو، ملابسات القضية، مؤكدة التزام البلدين بمواصلة التواصل حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المسائل المتعلقة بشركة «ميغاسبيد»، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء، وناقشت تيو هذه القضية خلال زيارتها إلى واشنطن، يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، وتتخذ «ميغاسبيد» من سنغافورة مقراً مسجلاً لها، حيث أصبحت من أكبر المشترين لرقائق الذكاء الاصطناعي من شركة «إنفيديا» منذ عام 2023 تقريباً، بالتزامن مع انضمام أليس هوانغ إليها، وتخضع مشتريات الشركة حالياً للتدقيق للاشتباه في احتمال استخدامها للتحايل على القيود الأميركية المفروضة على تصدير التكنولوجيا والرقائق المتقدمة.

إلى ذلك، أعلنت شركة «ميغاسبيد»، أمس، أن ​سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي ربطتها علاقة برئيس «إنفيديا» التنفيذي السابق جنسن هوانغ ما أثار ⁠مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي، تركت الشركة رسمياً في 30 أغسطس 2025، ‌وليس لها أي دور حالياً في الشركة التي ‌تتخذ من سنغافورة مقراً، وأضافت الشركة في ‌بيان: «لا تعلق (ميغاسبيد) ‌على شؤون هوانغ الشخصية والخاصة».

وقال البيان: «(ميغاسبيد) على علم ​بالتقارير الإعلامية ‌التي ​صدرت في الآونة الأخيرة، ⁠وتتضمن تصريحات حول أعمالنا وسلسلة التوريد وعملياتنا العالمية، والتي ​لا ⁠تدعمها ⁠أدلة يمكن التحقق منها».

وأكدت الشركة أنها تمارس «أعمالاً ⁠مشروعة وقانونية»، وأنها استعانت بمستشار قانوني خارجي لإجراء تحقيق داخلي شامل.

وأفادت وسائل إعلام عدة، منها «نيويورك تايمز» ‌و«وول ستريت جورنال»، بأن السلطات الأميركية وسلطات ​حكومية أخرى اشتبهت في أن هوانغ كانت تتجسس لمصلحة بكين.