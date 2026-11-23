ترجمة موقع الإمارات اليوم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه تحدث مباشرة مع مجلس إدارة شركة «إنفيديا» وأقنعه بإعادة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي. وجاءت تصريحاته بعد ساعات من إعلان المجلس المفاجئ عودة هوانغ إلى قيادة الشركة.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة «سي إن بي سي»: ”تحدثتُ معهم، دعني أقولها بهذه الطريقة.. وأقنعتُهم“. وأوضح أنه تواصل مع المجلس ”بشكل مباشر وغير مباشر“، وأنه تحدث مع هوانغ مساء الأحد، قبل إعلان قرار إعادته.

وأشار ترامب إلى أن مجلس الإدارة طلب ضمانات بشأن المخاطر على الأمن القومي، مضيفاً: ”قدّمنا لهم ضمانات، على الأقل بناءً على كل ما نعرفه، ونحن نعرف الكثير“. وتابع: ”يتساءل الناس: هل وجوده يشكل تهديداً؟ لا، التهديد هو أن نخسره“.

ووصف الرئيس الأميركي قرار المجلس بأنه ”تصرّف مسؤول“، وقال إن الشركة ومجلسها ”تحلّيا بالشجاعة لفعل الصواب“، بعد أن ”عانت الشركة كثيراً“ خلال أسبوعين من غياب هوانغ. وأكد أن هوانغ ”لم يرتكب أي خطأ“.

وعندما سُئل عما إذا كان تراجع الأسواق الأسبوع الماضي قد دفعه إلى التدخل، أجاب: ”على الأرجح نعم، لكن التأثير الأكبر كان على المدى الطويل“، مضيفاً أن هوانغ ”لديه رقائق أخرى في دماغه لا يعرف عنها أحد“.

وكان هوانغ قد استقال في 11 نوفمبر الجاري، بعد أن اعترف بخيانة زوجته، ووسط اتهامات بأن علاقاته شملت امرأة يُزعم أنها جاسوسة صينية، إضافة إلى موظفتين في الشركة. وتولت المديرة المالية كوليت كريس منصب الرئيس التنفيذي المؤقت خلال غيابه.

وقفز سهم «إنفيديا» أكثر من 34% في تداولات اليوم، بعد أن فقد قرابة نصف قيمته خلال سبعة أسابيع متتالية من التراجع.