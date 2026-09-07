طبيب صيني متدرب يلتحق بفريق الطبيب الذي أنقذ حياته قبل 19 عامًا

انضم شاب صيني مؤخرًا إلى العمل تحت إشراف الطبيب الذي أنقذ حياته بسبب عيب خلقي في القلب قبل 19 عامًا.

والتحق هوانغ هونغشين، البالغ من العمر 23 عامًا، مؤخرًا كطالب دراسات عليا في قسم جراحة الأعصاب بمستشفى شيانغيا التابع لجامعة وسط جنوب الصين.

وقبل ما يقرب من عقدين من الزمن، خضع هوانغ لعملية جراحية منقذة للحياة لعلاج عيب خلقي في القلب في نفس المستشفى. وكانت حالته تتضمن تضيقًا في الشريان الرئوي وثقبًا بيضاويًا مفتوحًا، وهي حالات عجزت مستشفيات أخرى عن علاجها، وذلك حتى تمكن فريق البروفيسور لونغ لونغ والبروفيسور هو تشينغ هوا من اجراء العملية الجراحية له بنجاح.

وبفضل جهودهما نشأ هوانغ كأي طفل عادي، ومع نضوجه، ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن الشاب أدرك تدريجيًا الأهمية البالغة لتلك العملية الجراحية المنقذة للحياة وقال: "لقد أنقذني الطبيب ومنحني حياة جديدة".

وتحوّل لاحقا امتنانه للأطباء إلى شغفٍ عميقٍ بالطب ،وتفاجأ الشاب هوانغ، أثناء خضوعه للتدريب السريري - الذي يتطلب من الطلاب التناوب بين مختلف الأقسام - بأن تكون مهمته الأولى في جراحة القلب والأوعية الدموية، وأن يكون مرشده الأول هو البروفيسور لونغ لونغ، الطبيب نفسه الذي أنقذ حياته قبل 19 عامًا.

والتقط الشاب صورة تذكارية مع منقذه، وكلاهما يرتديان ملابس الجراحة. ولاقت الصورة وقصته الملهمة صدىً واسعًا لدى الكثيرين على الإنترنت.