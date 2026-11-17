أعلنت شركة إنفيديا الأميركية العملاقة للرقائق الإلكترونية الثلاثاء تشكيل لجنة للرقابة على شؤون الأمن القومي وضوابط التصدير، عقب إطاحة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ على خلفية شبهات تجسس صينية.

وجاء الإعلان بعدما شددت الولايات المتحدة القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إثر الكشف عن علاقة غرامية خارج إطار الزواج بين هوانغ وامرأة يشتبه في أنها جاسوسة صينية.

وسلّطت الأزمة الضوء على ثغرة يُعتقد أن شركات صينية استغلتها للالتفاف على ضوابط التصدير الأميركية والحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا.

وقالت الشركة في بيان إن مجلس إدارتها "شكّل لجنة الرقابة على الأمن القومي وضوابط التصدير، وهي لجنة دائمة جديدة تتولى، على مستوى مجلس الإدارة، الإشراف على سياسات الشركة المتعلقة بالأمن القومي ومدى امتثالها لضوابط التصدير وإدارتها لمخاطر التجارة العالمية".

وأضافت أن اللجنة "ستعمل بشكل وثيق مع خبراء مستقلين من خارج الشركة في مجالات القانون والأمن القومي والامتثال لقواعد التجارة العالمية".

وأوضح البيان أن اللجنة ستترأسها سوزان نورا جونسون التي انضمت إلى مجلس إدارة إنفيديا في مايو.

وأضاف أن "قرار تشكيل هذه اللجنة الجديدة يعكس التزام مجلس الإدارة بتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية وإظهار الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والرقابة"، من دون الإشارة مباشرة إلى فضيحة التجسس.