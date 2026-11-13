"رئيس إنفيديا" .. الرجل الذي خسر أمس 47 مليار دولار بدأ حياته يغسل الصحون في مطعم

عاد جنسن هوانغ في سبتمبر 2023 ليجلس في المطعم نفسه حيث جلس قبل 30 سنة مع شريكين لوضع فكرة شركة تصمم رقائق تجعل ألعاب الكمبيوتر أكثر واقعية، ولكن عند زيارته الثانية للمطعم كانت الشركة نفسها دخلت نادي الشركات التريليونية، وأصبح المطعم مكانا للاحتفاء ببداية حالمة.

واستعاد هوانغ يومها عمله في شبابه غاسلا للصحون ومساعدا للنادل، وبعد 3 سنوات من تلك العودة الاحتفالية، أعلنت شركة إنفيديا امس الخميس استقالته من قيادتها، وسط أزمة تتعلق بعلاقاته الشخصية وتحقيق في شبهات استهداف أجنبي.

وتراجعت ثروة هوانغ إلى نحو 130 مليار دولار، بانخفاض يقارب 47 مليار دولار منذ 29 أكتوبر الماضي، وفق مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، بعدما تعرض سهم إنفيديا لموجة بيع مع تصاعد الأزمة.

وبهذا التراجع، هبط هوانغ إلى المرتبة 17 عالميا في قائمة أثرياء العالم.

وبين المشهدين تمتد قصة رجل بنى مع شريكيه شركة للرسوميات، ثم راهن على استخدام رقائقها في حل مسائل تتجاوز الألعاب، حتى أصبحت إحدى ركائز طفرة الذكاء الاصطناعي. وفي يوم إعلان رحيله، استقبل المستثمرون التحول بموجة بيع حادة لسهم الشركة.

وُلد هوانغ في تايوان عام 1963، وقضى جزءا من طفولته في تايلند قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة. وذكرت أسوشيتد برس أن أسرته أرسلته مع شقيقه إلى أمريكا، وأنهما أقاما في معهد بولاية كنتاكي ظنه أقاربه مدرسة داخلية مرموقة، بينما كان مؤسسة إصلاحية.

وتؤكد جامعة ولاية أوريغون في سيرته أن تلك البداية كانت قاسية على الطفل المهاجر، لكنه واصل الدراسة، وتخرج فيها عام 1984 بدرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، ثم حصل على الماجستير من جامعة ستانفورد.

وعمل في شركتي "إيه إم دي" و"إل إس آي لوجيك" قبل تأسيس إنفيديا. وفي حديث محفوظ لدى ستانفورد عن البدايات، استعاد بلوغه الثلاثين من دون أن يكون درس إدارة الأعمال أو التسويق، ومحاولاته تعلم تأسيس شركة وجمع التمويل، حتى إنه لم يكمل كتابة خطة الأعمال.

وفي 5 أبريل 1993، تأسست إنفيديا بمشاركة كريس مالاكوفسكي وكيرتس بريم، وكان الرهان الأول على تسريع الرسوميات ثلاثية الأبعاد في سوق الكمبيوتر والألعاب الآخذة في الاتساع.

وتوضح النتائج المالية حجم التحول: ارتفعت الإيرادات السنوية من 26.97 مليار دولار في السنة المالية 2023 إلى 215.9 مليار دولار في السنة المالية 2026، أي نحو 8 أضعاف خلال 3 سنوات مالية.

وفي أحدث نتائج منشورة، للربع الثاني من السنة المالية 2027 المنتهي في يوليوالماضي، بلغت إيرادات الشركة نحو 96.2 مليار دولار، منها 89 مليار دولار لمراكز البيانات، مقابل صافي ربح يقارب 59.7 مليار دولار.

وانعكس هذا النمو على المؤشرات الأمريكية، ففي 29 أكتوبر 2025 أصبحت إنفيديا أول شركة تبلغ قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار، وارتبط صعودها بتحولها من مصمم متخصص في رقائق الرسوميات إلى ركيزة لصناعة الذكاء الاصطناعي.

وصار هوانغ، بستراته الجلدية السوداء، وجها معروفا خارج دوائر المهندسين، لكن اتساع نفوذ الشركة أدخلها أيضا في قلب التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين.

وأظهرت إفصاحاتها أن اشتراط تراخيص أمريكية لتصدير رقائق "إتش 20" إلى الصين في أبريل 2025 تسبب في تحميلها أعباء بقيمة 4.5 مليارات دولار مرتبطة بالمخزون والتزامات الشراء، ضمن الربع الأول من سنتها المالية 2026.

ورغم هذا الصعود، ظل هوانغ يستحضر احتمال الفشل. ففي قمة اقتصادية بستانفورد عام 2024، تحدث عن أهمية القدرة على تحمل الانتكاسات، وربط بناء الشركات العظيمة بتجارب الألم والتعثر، وكانت هذه الفلسفة متسقة مع شركة نجت من أخطاء مبكرة، لكنها لم تمنع أزمة من نوع مختلف في قمتها.

وأعلن مجلس إنفيديا الأحد الماضي فتح تحقيق مستقل بعد تقارير أفادت بأن هوانغ كان هدفا لجهود استخباراتية أجنبية، وقال المجلس حينها إنه لا يملك ما يدعوه للاعتقاد بأن الأمن القومي الأمريكي أو أسرار الشركة تعرضت للاختراق.

وفي رسالة إلى الموظفين نشرتها الشركة في اليوم نفسه، أقر هوانغ بخيانة زوجته، واعتذر لأسرته والعاملين والمساهمين، وأكد تحمله المسؤولية واستعداده للتعاون مع التحقيق.

وحسب أسوشيتد برس، تناولت التقارير علاقته بسيدة الأعمال أليس هوانغ، التي يشتبه مسؤولون أمريكيون في عملها لصالح الاستخبارات الصينية، ثم علاقة أخرى مزعومة بمسؤولة في إنفيديا، ونفت الصين اتهامات التجسس.

وامس، أعلنت الشركة استقالته من رئاستها ومنصب الرئيس التنفيذي وعضوية مجلس الإدارة، وتعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، وبدء البحث عن خلف دائم من داخل الشركة وخارجها. ولم يتضمن بيان انتقال القيادة نتائج نهائية للتحقيق.

