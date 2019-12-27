متقاعدة فرنسية تبحث عن سائق لرحلة ترفيهية في فلوريدا

المصدر: ترجمة: م.م عن «ويست فرانس»

نشرت سبعينية إعلان توظيف غير عادي، الأسبوع الماضي، تبحث من خلاله عن سائق لمرافقتها برحلة، في فبراير المقبل، مدتها خمسة أسابيع إلى فلوريدا. ويقول الإعلان: «متقاعدة تبلغ من العمر 77 عاماً تبحث عن شخص يرغب في لعب دور سائق برحلة إلى فلوريدا».

إنه عرض عمل غير عادي قد يغري الكثيرين، وقد نُشر على العديد من منتديات المسافرين عبر الإنترنت. وفي الواقع، فإن المتقاعدة، وتدعى سيمون ري بوكو، هي التي وضعته، في حين لم تذكر الكثير من التفاصيل، وتعيش بوكو في «روكوفور ليه بينز» في مقاطعة الألب البحرية جنوب شرق فرنسا، وهي تعتاد السفر كثيراً.

وتخطط بوكو لرحلة برية في ولاية فلوريدا، بعد شهرين، وبالتالي فهي تبحث عن شخص يمكنه أن يلعب دور السائق، من أجلها. ولا تمانع السيدة أن يكون المترشح مرحاً ولديه روح الدعابة. لكن بالنظر إلى عمرها، لم تعد ترغب في قيادة السيارة في الخارج، لذلك فهي تبحث عن شخص يرافقها لمدة خمسة أسابيع في جولة حول فلوريدا.

في مقابل هذه الخدمة، فإنها توفر للسائق، أو السائقة، تذاكر سفر ذهاباً وإياباً، وستغطي تكاليف استئجار السيارات والوقود، واستخدام الطرق ومواقف السيارات، وما إلى ذلك من النفقات، في حين يتعين على السائق المحظوظ دفع تكاليف الفندق والطعام.

وقالت في الإعلان إنها تريد «مقابلة الشخص ومناقشة التفاصيل الصغيرة، وتجنّب أي سوء فهم قد يفسد الرحلة» قبل الانطلاق.