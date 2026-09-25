شرطة دبي تعزز الوعي المروري لـ476 سائقاً ومشرفاً بالحافلات المدرسية

نظّمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ورشاً توعوية لسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية في شركة «مافريك لنقل الحافلات»، وذلك في مدرسة سويس إنترناشيونال بمنطقة الجداف، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية في قطاع النقل المدرسي، وترسيخ الممارسات الآمنة أثناء نقل الطلبة من وإلى المدارس.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، إن إدارة التثقيف المروري نظّمت ورشاً توعوية، استفاد منها 476 شخصاً، بينهم 289 سائق حافلة مدرسية و187 مشرفاً، حيث تناولت مجموعة من المحاور المرتبطة بسلامة الطلبة، ومسؤوليات السائقين والمشرفين، وأبرز السلوكيات والممارسات الواجب اتباعها للحد من المخاطر والحوادث المرورية.

وركّزت الورش على أهمية التزام سائقي الحافلات المدرسية بالأنظمة والقوانين المرورية، والتقيد بالسرعات المحددة، وترك مسافة أمان كافية، وتجنب الانشغال بغير الطريق أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، إلى جانب التأكد من سلامة الحافلة قبل بدء الرحلة، والالتزام بمواقع وقوف الحافلات، وعدم التحرك قبل التأكد من جلوس الطلبة وإغلاق الأبواب، ومضاعفة الانتباه عند صعودهم ونزولهم.

كما تناولت الورش الدور المحوري لمشرفي الحافلات في المحافظة على سلامة الطلبة منذ لحظة صعودهم وحتى وصولهم إلى وجهتهم، وضرورة تنظيم عملية الصعود والنزول، والتأكد من جلوس الطلبة في الأماكن المخصصة، وربط أحزمة الأمان متى كانت متوافرة، ومنع السلوكيات التي قد تؤثر في سلامتهم أو تشتت انتباه السائق، إلى جانب إجراء فحص شامل للحافلة بعد انتهاء كل رحلة للتأكد من عدم بقاء أي طالب بداخلها.