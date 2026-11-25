ترجمات - الإمارات اليوم

خسرت امرأة دعوى قضائية رفعتها ضد سائق سيارة أجرة خاصة، بعد أن اضطر السائق لاستخدام المكابح فجأة لتجنب دهس دجاجة؛ مما تسبب لها بآلام في ظهرها وفقا ادعائها، وأُلزمت المرأة بدفع 11 ألف دولار كتكاليف قانونية.

وقضى القاضي بأنه على الرغم من كونها ”راكبة لا تتحمل مسؤؤلية“، إلا أن السائق لا يتحمل أي مسؤولية بدوره عما حدث.وبدلاً من ذلك، تبين أن الدجاجة هي المتسببة في الواقعة، بعد أن ضلت طريقها إلى وسط الطريق.

وخلال جلسة استماع عُقدت يوم الأربعاء الماضي، وصف القاضي الحادث بأنه جزء من ”تقلبات الحياة“. ووفقاً لشبكة ”سي إن إيه“، كانت إيفون تشن تستقل سيارة أجرة خاصة يقودها تان تينغ على طريق ”هولاند رود“ في سنغافورة، وذلك في 19 فبراير 2024.

وفي تلك الأثناء، عبرت دجاجة أمام السيارة التي كانت تسير في المقدمة، مما دفع سائقها لاستخدام المكابح، وهو ما اضطر تان بدوره إلى الضغط على مكابح سيارته لتجنب الاصطدام. وذكر تان أنه كان يسير بسرعة تقارب 50 كيلومتراً في الساعة، وكان يترك مسافة تبلغ حوالي 10 أمتار عن السيارة التي أمامه.

فرفعت تشن -التي لم يحدد الحكم طبيعة إصاباتها- دعوى قضائية ضد السائق بتهمة الإهمال. وادعت تشن أن السائق لم يترك مسافة كافية بين المركبتين، مما أجبره على التوقف بشكل ”مفاجئ وعنيف“، كما زعمت أن استخدامه للمكابح كان أقوى مما تقتضيه الضرورة.

ومن جانبه، نفى تان هذه الادعاءات، مشيرا إلى أن السيدة تشن سألته في البداية عما إذا كان قد سجل رقم لوحة السيارة التي كانت تسير أمامهما؛ حيث كانت ترغب في ملاحقة سائق تلك السيارة قانونياً بسبب تفاقم آلام في ظهرها. ووفقاً لتان، فقد طلبت منه أيضاً أن يشهد لصالحها في تلك الدعوى المحتملة، قبل أن تغير رأيها لاحقاً بشأن الطرف الذي ستقاضيه.

كما لفت القاضي ”إنغ“ إلى أن تشن لديها قضيتان أخريان على الأقل قيد النظر أمام المحكمة الجزئية، وكلتاهما تتعلقان بحوادث مرورية منفصلة. إحداهما تتعلق بحادث وقع في سبتمبر 2022، حيث كانت تستقل سيارة أجرة خاصة، أما الأخرى فتتعلق بحادث وقع في أكتوبر 2024، وكانت فيه أيضاً راكبة في سيارة يملكها زوجها.

وقال القاضي: «لا يسعى القانون إلى تحميل شخصٍ ما مسؤولية كل خسارة تقع؛ ففي عالمٍ غير مثالي، ثمة خسائر لا بد أن يتحملها المتضرر بنفسه. وهذه الواقعة -التي تسببت فيها دجاجةٌ عبرت الطريق- تُعدّ، للأسف وبلا شك، جزءاً من تقلبات الحياة».