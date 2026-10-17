«سكوترات» ومشاة يُربكون السائقين بعبور مفاجئ وسلوكيات خطرة

رصد سائقون سلوكيات متهورة يرتكبها مشاة ومستخدمو «سكوترات» أثناء عبور الطرق في مناطق مختلفة بالدولة، محذرين من خطرها في التسبب بحوادث دهس، وعرقلة حركة السير، والتصادم بين المركبات بسبب الوقوف المفاجئ.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن أبرز هذه السلوكيات يتمثل في العبور المفاجئ من دون الانتباه لحركة السير، والانشغال بالهواتف وتصفح منصات التواصل الاجتماعي أثناء عبور خطوط المشاة، والبطء الشديد في العبور، وعدم الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة، فضلاً عن اندفاع مستخدمي «السكوترات الكهربائية» بسرعة فوق خطوط عبور المشاة بشكل يربك قائدي السيارات.

من جانبها، أكدت شرطة أبوظبي ضرورة العبور فقط من الأماكن المخصصة لعبور المشاة، والالتزام بإشارات المشاة الضوئية، وضرورة تقيد مستخدمي الدراجات الكهربائية بالأنظمة والتعليمات المرورية والمسارات المخصصة لها.

وقال السائق أحمد حسين: «أواجه مواقف خطرة متكررة أثناء القيادة، بسبب مشاة يعبرون الشارع وعيونهم في شاشات هواتفهم، بل إن بعضهم يضع سماعات الأذن ولا ينتبه لحركة السيارات، والأخطر من ذلك هو البطء الشديد في المشي على مسار خط المشاة، ما يضطرنا كقائدي مركبات إلى الضغط على المكابح بقوة وبشكل مفاجئ، وهو ما قد يتسبب في حوادث صدم من الخلف».

واتفق معه سلطان أحمد بالقول: «إن المشكلة الأكبر حالياً هي الاندفاع المفاجئ لمستخدمي السكوترات الكهربائية، حيث يمرون بسرعة فائقة فوق خطوط المشاة من دون التوقف للتأكد من خلو الطريق أو تهدئة السرعة، ولا يمنحون السائق وقتاً كافياً لرد الفعل»، مؤكداً أن «الالتزام بالعبور الآمن يتطلب من مستخدم السكوتر النزول عنه وجره بيده أثناء عبور خط المشاة، وهو ما لا يحدث في أغلب الأحيان».

وقالت أميرة أحمد إنه على الرغم من حملات التوعية التي تنفذها الجهات المعنية حول أهمية الالتزام بالعبور الآمن، فمازال هناك فئة من المشاة يتكاسلون عن استخدام الجسور أو الأنفاق المخصصة للعبور، ويختارون العبور من أماكن غير مخصصة، لتوفير الوقت، وهذا السلوك المتهور يضع السائق في خطر حقيقي، خصوصاً على الطرق السريعة، لأن ظهور شخص فجأة على طريق سرعته 80 أو 100 كيلومتر/ساعة يعني كارثة محققة وحادث دهس يصعب تلافيه.

وتفاعل قراء مع مقاطع فيديو بثتها شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم أخيراً عبر حساباتها، تظهر حوادث حقيقية تعرض لها مشاة على الطرق، بسبب عدم التزام قائدي المركبات بالوقوف أثناء عبور المشاة من الممرات المخصصة لهم، وأخرى بسبب قيام بعض المشاة بالعبور العشوائي وقطع الطريق من أماكن غير مخصصة للعبور، ودعت شرطة أبوظبي السائقين والمشاة إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية، محذرة من مخاطر عبور الطرق من الأماكن غير المخصصة لما قد يسببه من حوادث دهس.

وناشدت السائقين توخي الحيطة والانتباه للمشاة وخفض السرعة بالقرب من مناطق العبور، فيما حثت المشاة على استخدام المعابر والجسور والأنفاق المخصصة، والتقيد بإشارات المشاة الضوئية، بما يعزز سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

كما دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى الالتزام بالاستخدام الآمن للدراجات الكهربائية «السكوتر»، والتقيد بالأنظمة والتعليمات المرورية والمسارات المخصصة لها. فيما أكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية، ضرورة الالتزام بقيادة الدراجات الكهربائية في المسارات والأماكن المخصصة لها.

غرامة 400 درهم

ينص قانون السير والمرور الاتحادي على مخالفة المشاة الذين لا يلتزمون بالإشارة الضوئية، أو يعبرون الطريق من غير الأماكن المخصصة، حيث تفرض عليهم غرامة مالية قدرها 400 درهم لتعريض أنفسهم ومستخدمي الطريق للخطر.

سائقون:

• نواجه مواقف خطرة بسبب مشاة يعبرون الشارع وعيونهم في شاشات هواتفهم، وبعضهم يضع سماعات الأذن.