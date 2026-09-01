«سلامة»

قال أولياء أمور طلبة إن تطبيق «سلامة»، المخصص لمتابعة الحافلات المدرسية، يواجه مشكلات تقنية تؤثر في عمله بالشكل المطلوب، وتصعّب على ولي الأمر عملية تتبع رحلة الحافلة بشكل مباشر، منذ مغادرتها المدرسة وحتى وصول الطالب إلى المنزل، وناشدوا الجهات المعنية تطوير التطبيق، وتحسين خاصية التتبع المباشر، بما يسهم في طمأنة أولياء الأمور ومعرفة وقت وصول أبنائهم بدقة.

وقوف

انتقد قراء سلوك البعض إيقاف مركباتهم فوق الأرصفة والجزر الوسطية، خصوصاً في المتنزهات والمرافق العامة، خلال عطلات نهاية الأسبوع، نتيجة امتلاء المواقف، وأشاروا إلى أن هذه الممارسات تعيق حركة المشاة، وتتسبب في تشويه المظهر العام، فضلاً عن أنها لا تعكس الوعي المروري والسلوك الحضاري المتوقع من مستخدمي الطريق، وناشدوا بتكثيف الحملات التوعوية والرقابية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الوقوف العشوائي، وحث السائقين على الالتزام بالمواقف المخصصة واحترام الأرصفة والمرافق العامة.

تهور

استغرب سائقون قيام بعض قائدي المركبات بالسماح لمرافقيهم بإخراج أجسادهم عبر فتحة سقف المركبة أثناء سيرها على الطرق، خصوصاً السريعة، معتبرين أن هذا السلوك يشكل خطراً على حياتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وأشاروا إلى أن السرعات العالية أو التوقف المفاجئ قد يؤديان إلى فقدان التوازن والتعرض لإصابات خطرة، فضلاً عن احتمال تشتيت انتباه السائق والتسبب في حوادث مرورية، واقترحوا تكثيف الحملات التوعوية والرقابية للحد من هذه التصرفات غير المسؤولة، وتأكيد ضرورة التزام السائقين والركاب بقواعد السلامة المرورية، حفاظاً على سلامة الجميع.