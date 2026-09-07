تفاعُل واسع مع شهامة سائق «ستيشن» أنقذ متجمهري حادث مروري بمركبته

أثار مقطع فيديو نشرته شرطة أبوظبي تفاعلاً واسعاً، وإشادة كبيرة من المتابعين بشهامة سائق مركبة «لاند كروزر» أنقذ حياة متجمهرين في موقع حادث مروري، عبر اعتراضه مركبة مسرعة بسيارته.

وأكدت شرطة أبوظبي، في تصريح خاص لـ«الإمارات اليوم»، تعرّض السائق لإصابات متوسطة، إثر الحادث الذي نتج عن سلسلة حوادث متتالية سابقة تسبب بها الانشغال بغير الطريق، والتوقف المفاجئ في منتصف الشارع.

وتفصيلاً، بثت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، مقطع فيديو يُوثّق سلسلة حوادث متتالية ناتجة عن الانشغال بغير الطريق، والتوقف المفاجئ في منتصف الشارع.

وأظهر مقطع الفيديو وقوع الحادث، خلال ساعات الليل، بين مركبات عدة، حيث ترجل بعض الأشخاص من سياراتهم إلى نهر الطريق، لتنبيه السائقين القادمين بسرعة، وتفادي اصطدامهم بالمركبات المتوقفة.

وفي تلك الأثناء، سارع سائق «لاند كروزر» إلى إيقاف سيارته بشكل عرضي أمام ما يزيد على سبعة أشخاص من المتجمهرين والمشاركين في الحادث الأول، متخذاً من مركبته مصداً لحمايتهم، ما حال دون دهسهم بمركبة مسرعة قادمة من الخلف.

وفيما تساءل كثيرون بقلق بالغ عن الحالة الصحية للسائق الشهم، وبقية أطراف الحادث، لاسيما بعدما أظهرت لقطات الفيديو تعرّض مركبته لصدمة جانبية وخلفية عنيفة من المركبة الطائشة، القادمة من الخلف، أكدت شرطة أبوظبي تعرّضه لإصابات متوسطة.

وركز تفاعل المتابعين بشكل رئيس على هذا التصرف البطولي الذي وصفوه بالموقف الشهم والأصيل، حيث رأوا أن السائق عرّض حياته ومركبته لخطر محقق، عندما أوقف سيارته بشكل عرضي، ليصد المركبة الطائشة، ويمنعها من دهس الأشخاص المتجمهرين والمشاركين في الحادث الأول، وسط مطالبات واسعة بتكريمه على تضحيته الإنسانية.

وعلّق حساب باسم «سيف بن نايف» بالقول: «لولا فضل الله، ثم تضحيته، راح فيها ما لا يقل عن خمسة أرواح»، فيما ذكر حساب باسم «سالم الخالدي» أن «راعي اللاند ضحى بسيارته لحماية الناس.. بيّض الله وجهه»، وقال حساب باسم «أحلام محمد»: «جزاه الله خيراً وعوضه، بعض الناس عندها ثبات وحسن تصرف في الأزمات، الفضل لله أنه بخير والكل بخير»، وقال حساب باسم «محمد البلوشي»: «الحمدلله على سلامتهم، راعي الاستيشن شخص كفو وفطين، أتمنى أن يكرم بسيارة جديدة».

من جانبها، أكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي أن الانشغال بغير القيادة، والتوقف في وسط الطريق لأي ظرف طارئ، يُشكّلان خطراً بالغاً على مستخدمي الطريق، داعية السائقين إلى مواصلة السير إلى أقرب مخرج أو مكان آمن، متى ما أمكن ذلك، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. وأوضحت أنه في حال تعذر تحريك المركبة، يجب الاتصال فوراً بمركز القيادة والتحكم (999) لطلب المساندة، بما يسهم في سرعة التعامل مع الحالة، ويحد من وقوع الحوادث الجسيمة والخطرة، ويحافظ على انسيابية الحركة المرورية.

كما دعت السائقين إلى الالتزام بالتركيز الكامل أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق، والاستعداد للتعامل مع أي طارئ مروري، مؤكدة أن الانتباه واليقظة يسهمان في تجنب مفاجآت الطريق، واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

• السائق عرّض حياته ومركبته لخطر محقق، عندما أوقف سيارته بشكل عرضي ليصد المركبة الطائشة.