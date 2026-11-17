استحدثت القيادة العامة لشرطة الفجيرة تنبيهاً تحذيرياً يصل فوراً إلى هواتف السائقين عند دخولهم الطرق التي تشهد ازدحاماً للشاحنات، على غرار تنبيهات الضباب، لتحذيرهم من الازدحام أمامهم، ودعوتهم إلى تخفيف السرعة وترك مسافة أمان، وذلك بعد أيام من حادث شارع الشيخ خليفة بن زايد الذي أودى بحياة 14 شخصاً وأصاب نحو 30 آخرين، فيما لايزال 10 من المصابين يتلقون العلاج في المستشفى، بينهم السائق المحبوس احتياطياً على ذمة التحقيق (المشتبه في تسببه في الحادث)، وتتفاوت حالاتهم بين الحرجة والمتوسطة، بينما نُقلت إحدى المصابات بحالة حرجة إلى أبوظبي.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» تنبيهات وصلت إلى الهواتف بعنوان «تنبيه تحذيري»، تضمنت عبارة «احذر.. أمامك ازدحام للشاحنات، خفف السرعة واترك مسافة أمان حفاظاً على سلامتك»، بثلاث لغات، هي العربية والإنجليزية والأوردية، لإيصال التحذير إلى شرائح مختلفة من السائقين.

وتصل الرسالة التحذيرية إلى هاتف السائق بمجرد وصوله إلى بداية الطريق الذي يشهد ازدحاماً للشاحنات، من دون الحاجة إلى البحث عن معلومات الحالة المرورية، بما يتيح له اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتخفيف سرعته قبل الاقتراب من المركبات المتوقفة أو بطيئة الحركة.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة لـ«الإمارات اليوم» استحداث التنبيه المخصص لازدحام الشاحنات، على غرار التنبيهات الصادرة في حالات الضباب، لتنبيه السائقين مبكراً إلى حركة المركبات أمامهم، ودعوتهم إلى تخفيف السرعة وترك مسافة أمان، بما يسهم في تجنب التصادم.

كما أكدت تكثيف دورياتها المرورية على الطرق الداخلية والخارجية التي تسلكها الشاحنات، لمراقبة حركة السير ورصد مواقع الازدحام والتدخل لتنظيم الحركة المرورية عند الحاجة، خصوصاً في الطرق التي تشهد كثافة في حركة المركبات الثقيلة.

ودعت شرطة الفجيرة السائقين إلى تجنب الانشغال عن الطريق، والمحافظة على الانتباه المستمر لحركة المركبات أمامهم، وأخذ الحيطة والحذر عند الاقتراب من الشاحنات ومناطق الازدحام، مشددة على ضرورة تخفيف السرعة وترك مسافة أمان كافية، حتى يتمكن السائق من الاستجابة في الوقت المناسب لأي توقف أو تباطؤ مفاجئ في حركة السير.

وفي ما يتعلق بالحالة الصحية للمصابين، كشفت القيادة العامة لشرطة الفجيرة لـ«الإمارات اليوم» أن 10 مصابين لايزالون يتلقون العلاج في المستشفى، من بينهم السائق المحبوس احتياطياً على ذمة التحقيق (المشتبه في تسببه في الحادث)، وتتفاوت حالاتهم بين الحرجة والمتوسطة، فيما نُقلت إحدى المصابات بحالة حرجة إلى أبوظبي لاستكمال العلاج.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت مباشرتها التحقيق في الحادث، الذي وقع فجر الخميس 12 نوفمبر الجاري، وكشفت المعاينة الأولية عن وقوع حادثين متتاليين، أولهما اصطدام مركبة بشاحنة متوقفة، والثاني اصطدام شاحنة محملة بحاويتين بعدد من المركبات وانقلابها، في منطقة شهدت إغلاق المسار الأيمن لأعمال الصيانة.

وأمرت النيابة العامة بحبس قائد الشاحنة احتياطياً، والتحفظ على الشاحنة والمركبات المتضررة، وندب المختصين لفحص منظومة المكابح وأجهزة التتبع وبيانات السرعة، وإعداد تقرير فني شامل، إلى جانب استكمال سماع أقوال الشهود والمصابين، لتحديد أسباب الحادث والمسؤوليات القانونية المترتبة عليه.

شرطة الفجيرة:

• التنبيهات تدعو إلى تخفيف السرعة وترك مسافة أمان، قبل الاقتراب من المركبات المتوقفة.

• كثّفنا الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية التي تسلكها الشاحنات، لرصد الازدحام والتدخل لتنظيم حركة السير عند الحاجة.