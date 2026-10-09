شرطة أبوظبي تحذر من خطورة الرجوع بالمركبة إلى الخلف على الطرق

بثت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، مشاهد حقيقية لحوادث مرورية وقعت نتيجة رجوع بعض السائقين بمركباتهم إلى الخلف بصورة خطرة، بهدف توعية السائقين بخطورة هذا السلوك وما قد يسببه من حوادث مرورية تهدد سلامة مستخدمي الطريق.

وحذرت مديرية المرور والدوريات الأمنية من خطورة الرجوع بالمركبة إلى الخلف، خاصة عند تجاوز المخارج أو مسارات الانعطاف، مؤكدة أن التوقف المفاجئ والرجوع للخلف على الطرق قد يؤديان إلى إرباك السائقين القادمين من الخلف، ووقوع اصطدامات خطرة قد تتسبب في إصابات وخسائر بشرية ومادية.

ودعت المديرية السائقين إلى مواصلة السير عند تجاوز المخرج وعدم محاولة الرجوع للخلف، واستخدام المخرج التالي للوصول إلى وجهتهم بأمان، مؤكدة أن مخالفة «الرجوع للخلف بصورة خطرة» تستوجب غرامة مالية قدرها 500 د.إ و4 نقاط مرورية، وتطبيق المادة رقم 1 قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الاخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر مخالفة قيمتها 2000 د.إ و 23 نقطة مرورية وحجز المركبة 60 يوم للمركبة الخفيفة، مشددة على أهمية الالتزام بقواعد السير والمرور وتجنب السلوكيات الخاطئة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.