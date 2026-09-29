أجهزة

لاحظ سائقون أن أجهزة تزويد الإطارات بالهواء في محطات بترول تكون خارج الخدمة، ملصقة بها لافتة بذلك أحياناً، ما يدفعهم إلى قطع مسافات أخرى، والتردد على أكثر من محطة من أجل العثور على جهاز سليم. وطالبوا إدارات المحطات بالتفتيش على تلك الأجهزة وصيانتها بشكل دوري لضمان استمرارية عملها، مؤكدين أن ذلك يسهم في راحة السائقين، ويعزز شعورهم بالسلامة على الطريق، عبر توفير هذه الخدمة المهمة للمركبات التي قد تضطرها الظروف إلى التوقف بسبب نقص هواء الإطارات، خصوصاً في المحطات التي لا تتوافر فيها مراكز صيانة أو محالّ متخصصة في التعامل مع مشاكل الإطارات.

مشاة

ناشد سكان الأبراج المحيطة بالطريق الجديد المؤدي إلى دبي من منطقة التعاون في الشارقة، بتعزيز إجراءات السلامة المرورية على الطريق، مشيرين إلى أنه تم أخيراً إنشاء ممرات للمشاة، إلا أنها تفتقر إلى المطبات أو الإشارات واللوحات التحذيرية التي تنبه السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة. وأوضحوا أن بعض السائقين يتعاملون مع الطريق باعتباره طريقاً سريعاً، ما يجعل عبور المشاة محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً لسكان الأبراج المحيطة الذين يستخدمون هذه الممرات بشكل يومي. ولفتوا إلى ضرورة وضع وسائل واضحة لتهدئة السرعة، وتركيب إشارات ولوحات تحذيرية قبل ممرات المشاة بمسافة كافية، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق وتفادياً لوقوع حوادث مرورية.

شاحنات

اقترح سائقون في الدولة تخصيص مواقف خاصة للشاحنات على الطرقات الخارجية السريعة تكون مخدومة بدورات المياه والغرف بنظام التأجير اليومي وكل المرافق الخدمية، وتكون المواقف مدفوعة مسبقاً برسوم رمزية، مشيرين إلى تنامي ظاهرة وقوف شاحنات في مناطق صناعية وطرقات عامة وساحات ترابية لعدم توافر مواقف كافية للأعداد الكبيرة من الشاحنات.