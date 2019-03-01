سائق تاكسي يعرض قائمة من الخيارات لرحلة ممتعة

المصدر: ترجمة: م.م عن «ديلي ميرور»

ما الذي يحتاجه سائق «أوبر» للحصول على تقدير خمس نجوم من زبونه؟ بالنسبة للبعض، انها الاختيارات الجيدة على الراديو والموسيقى؛ في حين أن آخرين يفضلون ألا يتحدث السائق كثيراً أو على الإطلاق. وبدلاً من ترك الأمر لتخمين السائقين، توصل أحدهم إلى أفضل طريقة لتوصيل الركاب بأفضل خدمة؛ من خلال إعطائهم حرية الاختيار من قائمة محددة.

ابتكر سائق يدعى جورج قائمة من خيارات قد تبدو غريبة للوهلة الأولى، لكنها واقعية. فقد أدرج خمسة خيارات من أجل راحة العميل. على رأس القائمة يأتي خيار «الوقوف»؛ ويعني أن الزبون يريد أن يسمع من السائق قصصاً مسلية، مثل ما يجري في السجون والخيارات الخاطئة في حياة الإنسان. أما الخيار الثاني، فهو رحلة صامتة. في حين أن الثالث يتيح للزبون الاستفادة من خبرات السائق ويطلب منه المشورة من خلال الخيار «العلاجي». أما إذا أراد الراكب بعض الإثارة، فيمكن أن يختار «رحلة مخيفة»، لا يتحدث خلالها السائق، ويكتفي بنظرات مريبة في المرآة العاكسة من حين لآخر. وأخيراً الخيار الفظ، الذي يجعل السائق «غير مهذب» قدر الإمكان.

يعلّق لويس، وهو آخر من استفاد من الخدمة الجديدة، أنه استمتع بالخيار «العلاجي» مع سائق لطيف. ويقول أيضاً، إنها «ليست المرة الأولى التي يفاجأ فيها سائق أوبر بالإبداع، لكن هذا الجهد يحظى بتقدير دائم، لذلك ليس من المستغرب أن تكون الفكرة قد أصبحت سريعة الانتشار».