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رداً على الشكوى التي نشرت في زاوية «سكيك»، بشأن ملاحظة سكان بمنطقة السيليكون في دبي ممارسات خطرة لبعض سائقي درّاجات تطبيقات التوصيل والدرّاجات الهوائية، وأشاروا إلى أن بعضهم يقود بصورة متهورة، ويتنقل بين السيارات ويتجاوزها من الجوانب، ما يُشكّل خطراً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.. أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، تنفذ حملات توعوية ورقابية مستمرة للحد من السلوكيات المرورية الخاطئة وتعزيز سلامة سائقي دراجات التوصيل ومستخدمي الطريق، إلى جانب توعية السائقين بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

تطور

أشاد سكان وزوار جزر دبي بالتطور العمراني المتسارع الذي تشهده المنطقة، وسرعة وتيرة تنفيذ مشروعات المنتجعات والفنادق والأبراج السكنية والمرافق الترفيهية، مؤكدين أن هذه المشروعات تعكس النهضة العمرانية والسياحية التي تشهدها الإمارة، وتسهم في تعزيز مكانتها وجهة عالمية للسياحة والاستثمار والسكن، وأعربوا عن تطلعهم إلى اكتمال المشروعات وافتتاح المزيد من المرافق والخدمات، بما يعزز جاذبية المنطقة ويوفر خيارات متنوعة للسكان والزوار، ويجعل جزر دبي وجهة سياحية وترفيهية متكاملة.

باعة

ناشد سكان في منطقة «داماك هيلز 2»، والمشروعات السكنية المحيطة بها في دبي، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الباعة المتجولين المنتشرين على الطرق القريبة من المنطقة، مشيرين إلى رصد أشخاص يبيعون الخضراوات والفواكه من حافلات ومركبات يُشتبه في عدم حصولها على التراخيص اللازمة، وسط تساؤلات بشأن مدى التزامها بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الأغذية وطرق التخزين والعرض، ودعوا إلى التحقق من تراخيص الباعة ومدى مطابقة المنتجات المعروضة للاشتراطات المعتمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، حفاظاً على صحة المستهلكين وسلامتهم.