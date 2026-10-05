ظاهرة غريبة تحدث لركاب السيارات الكهربائية أحياناً

يواجه بعض ركاب السيارات الكهربائية ظاهرة غير متوقعة تعكر صفو رحلاتهم أحياناً؛ حيث يشتكي العديد منهم من الإصابة بالغثيان ودوار الحركة بدرجات أشد مقارنة بسيارات البنزين والديزل.

ورغم أن السائقين يعبرون عن رضاهم بفضل قيادتها الهادئة وتكلفتها المنخفضة، يلاحظ ركاب، خاصة النساء والأطفال، معاناة تظهر حتى في الرحلات القصيرة.

ويُعزو الخبراء هذه الظاهرة إلى عوامل هندسية وتقنية متعددة تتداخل مع حواس الإنسان:

غياب الصوت والاهتزاز

اعتاد جسد الإنسان على ربط حركة السيارة بأصوات المحرك واهتزازاته التقليدية. إن غياب هذه المؤشرات الصوتية والحركية يخلق إشارات متضاربة بين ما تراه العين وما يدركه الجهاز العصبي في الأذن الداخلية.

نظام الكبح الاستردادي (Regenerative Braking)

تقوم هذه التقنية بإبطاء السيارة تلقائياً بمجرد رفع القدم عن دواسة الوقود لشحن البطارية؛ مما يسبب تباطؤاً مفاجئاً يجعل الركاب يشعرون باهتزازات متكررة ورجة إلى الأمام والخلف.

التسارع السريع واللحظي

تضمن السيارات الكهربائية تسارعاً فورياً وقوياً مقارنة بمحركات الاحتراق، وهو ما يرفع من فرص الشعور بالدوار عند تغير السرعات بحدة.

ووفقًا لـ"بي بي سي"، تؤكد المؤسسات العلمية أن الأبحاث المكثفة حول هذه القضية لا تزال في مراحلها الأولى، وأن أسلوب القيادة يؤدي دوراً رئيسياً في تفاقم المشكلة.

وللحد من هذه الأعراض، ينصح الخبراء الركاب بالجلوس في المقعد الأمامي، والنظر إلى الطريق، والامتناع عن استخدام الهواتف، وضبط استقامة الرأس، إضافة إلى فتح النوافذ لتجديد الهواء.

كما تشير شركات التصنيع إلى تطوير تقنيات جديدة لتنعيم التسارع وتوفير خيارات للتحكم في حدة الكبح الاستردادي لمعالجة هذه الظاهرة مستقبلاً.