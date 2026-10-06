رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى انتخابات مبكرة

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أمس، أنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر المقبل، بعدما رفض البرلمان تدابير عرضتها حكومته لمحاولة الخروج من أزمة السكن.

وقال رئيس الوزراء الاشتراكي في خطاب ألقاه من قصر «مونكلوا»: «من أجل القيام بالإصلاحات العميقة العالقة التي نحتاج إليها علينا حشد طاقاتنا، والحصول على أغلبية أكبر بكثير»، وكان البرلمان أسقط، الجمعة الماضية، مشروعَي قانونين قدمتهما الحكومة في محاولة لاحتواء أزمة السكن، ما ألحق نكسة كبرى بسانشيز، وبعث مجدداً الشكوك حيال قدرة حكومته، ذات الأقلية في البرلمان، على الاستمرار حتى موعد الانتخابات المقرر منتصف 2027.