ترجمة: مكي معمري

استمرت المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية القاتمة لأميركا اللاتينية، على مدى العقود الماضية، فمعظم التحديات التنموية التي تواجهها البلدان اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي - مثل التفاوتات الهائلة، والاعتماد على الموارد الطبيعية، والاستغلال من قبل القوى الاستعمارية أو شبه الاستعمارية - لاتزال قائمة.

كما أن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، التي عانت منها القارة في القرن الـ16، لاتزال مستمرة في القرن الـ21.

ومع ذلك يشكك مراقبون في الفرضية المتشائمة التي تزعم أن الأداء الاقتصادي المخيب للآمال لأميركا اللاتينية أمر سيستمر إلى ما لا نهاية، بمجرد مقارنة الأداء الاقتصادي للقارة في الربع الأخير من القرن الـ20 بالربع الأول من القرن الـ21.

وفي أواخر الثمانينات أدى الدَّين الحكومي غير المستدام في بيرو إلى ارتفاع الأسعار الذي بلغ ذروته بنحو 3000% سنوياً.

لكن بحلول أوائل العقد الأول من القرن الـ21، نجحت بيرو في خفض مستوى ديونها العامة إلى درجة دفعت وكالات التصنيف الائتماني إلى تصنيف ديونها الحكومية على أنها «ذات درجة استثمارية».

تفاؤل

وتقدم تجربة أميركا اللاتينية، على مدى العقدين ونصف العقد الماضية، أسباباً تدعو إلى التفاؤل بشأن الـ25 عاماً المقبلة.

وكما هي الحال في المثال البيروفي، فإن مصدر هذا التفاؤل يأتي جزئياً من تحسن إدارة الشؤون الاقتصادية، فقد نجحت دول أميركا اللاتينية في تجاوز الأزمة المالية التي شهدتها الفترة من 2007 إلى 2009 بشكل أفضل من معظم الدول الغنية.

وأدى مزيج من التغييرات في أسواق العمل والسياسات الحازمة والمبتكرة لمكافحة الفقر إلى انخفاضات تاريخية في التفاوت الاقتصادي.

ومع ذلك ينبغي أن يكون تفاؤلنا حذراً، ففي ربيع عام 2019 انتهى الأمر برئيس بيرو السابق، آلان غارسيا، إلى الانتحار عندما دخلت الشرطة منزله في ليما لاعتقاله بتهم الفساد في فضيحة هزت العديد من البلدان.

وبعد عام أوقف فيروس «كوفيد - 19» العالم عن العمل، وكان أداء اقتصادات أميركا اللاتينية أسوأ نسبياً مقارنة بمعظم البلدان الأخرى خلال الجائحة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن انتشار العمل غير الرسمي جعل من الصعب على الناس عزل أنفسهم.

السلع الأساسية

وعلى مدار ربع القرن الماضي، كان النمو في العديد من بلدان أميركا اللاتينية مدفوعاً باعتماد متزايد على السلع الأساسية، مثل النفط والنحاس وفول الصويا، التي يتم تصديرها بشكل متزايد إلى الصين.

وقد أدى هذا الاعتماد إلى تأخير التحول نحو الصناعات ذات الإنتاجية الأعلى مثل الصناعة التحويلية، وهو المسار الذي قاد العديد من الدول الآسيوية إلى النمو والتطور السريعين.

وحتى مع تقارب متوسط مستوى الدخل في الصين مع نظيره في الولايات المتحدة، تتخلف أميركا اللاتينية أكثر فأكثر عن الركب. وفي الوقت نفسه، ظهرت تحديات جديدة ستتطلب تعبئة أكبر للموارد والمواهب. ويمكن ملاحظة تحسن المهارة الاقتصادية لأميركا اللاتينية في أدائها المالي الأقوى: مجالات الضرائب والإنفاق وإدارة الدين العام.

ويرجع هذا التقدم إلى تحسن المؤسسات الاقتصادية واتباع نهج عملي تجاه المبادئ الأيديولوجية.

إصلاحات

وتعد الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المكسيك في تسعينات القرن الماضي مثالاً على ذلك مع الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة لأميركا الشمالية، ومنح الاستقلالية للبنك المركزي والمحكمة العليا، وإنشاء هيئة انتخابية مستقلة.

وهناك أيضاً حالة تشيلي، حيث يشكل النحاس نحو 10% إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتساعد القاعدة المالية التي اعتمدتها تشيلي في العقد الأول من القرن الـ21 على حماية البلاد من التعرض للتقلبات الشديدة في أسعار النحاس العالمية.

وقد لا تترجم هذه التغييرات إلى زيادات فورية في النمو الاقتصادي، لكنها توفر الأساس لنمو أكثر استدامة على المدى الطويل.

كما شهدت العقود الأخيرة ظهور نهج براغماتي في صياغة السياسات الاقتصادية في أميركا اللاتينية في ما أطلق عليه الاقتصادي خافيير سانتيسو اسم الدول «الواقعية». وغالباً ما تتبع هذه الدول سياسات اقتصادية كلية تقليدية، مثل ضبط الإنفاق المالي، والسياسة النقدية المضادة للتضخم، والإدارة الحذرة للديون العامة، ما يطمئن أسواق رأس المال العالمية.

سياسات تقدمية

ومع ذلك، فإن هذا السياسة المحافظة في مجال الاقتصاد الكلي تقترن بمجموعة من السياسات التقدمية التي تهدف إلى مكافحة الفقر وعدم المساواة بطرق كانت حكومات حقبة الحرب الباردة مترددة في اتباعها.

وتُعد الحكومات ذات الميول اليسارية في تشيلي، التي حكمت البلاد من عام 1990 إلى عام 2010 بعد انتهاء دكتاتورية أوغستو بينوشيه، مثالاً على هذا النهج البراغماتي، فقد احتفظت هذه الحكومات بالسياسات الاقتصادية الكلية الموروثة عن دكتاتورية بينوشيه، وهي سياسات كان القادة السياسيون قد قاوموها في السابق معرضين أنفسهم لمخاطر شخصية كبيرة، في الوقت الذي عملت فيه على الحد من الفقر من خلال التحويلات النقدية المشروطة والمعاشات التقاعدية الشاملة.

عن مجلة «تايم»

التحدي الأكبر

يعد التحول إلى الطاقة الخضراء التحدي الأكبر لبلدان أميركا اللاتينية، أما العقبة الرئيسة فهي الحجم الهائل للاستثمارات المطلوبة.

ورغم تباين التقديرات، فإنها تشير إلى أن الاستثمار في الطاقة الخضراء في جميع أنحاء أميركا اللاتينية خلال العقود المقبلة سيصل إلى ما بين خمسة و10 أضعاف المبلغ الذي يستثمر حالياً في هذا القطاع، والذي يبلغ نحو 20 مليار دولار، أما التحدي الآخر فإنه يبدو مألوفاً، وهو الحد من التفاوت الهائل في المنطقة، والذي أصبح الآن أكثر تعقيداً بسبب صعود الذكاء الاصطناعي، الذي بدأ بالفعل في إحداث تغيير جذري في أسواق العمل والتجارة العالمية.