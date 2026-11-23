موسكو - أ ف ب

حذرت روسيا الاثنين من تصاعد التوترات في بحر البلطيق، إثر تعرض سفينة شحن روسية السبت لهجوم بطائرة مسيّرة قالت فنلندا إن أوكرانيا نفذته.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين ”إنه بالفعل توجه خطير للغاية، يتمثل في توسع النشاط الإرهابي في منطقة بحر البلطيق... هذا أمر بالغ الخطورة، ويؤدي طبعا إلى تصعيد التوترات في المنطقة“.

وامتنع بيسكوف عن التعليق على ضربات استهدفت الأحد سفينتين روسيتين قبالة سواحل ليبيا، وأعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عنها الاثنين، مكتفيا بالقول إن موسكو أخذت علما بإعلان كييف.

والسبت أعلنت فنلندا أنها رصدت هجوما بطائرة مسيّرة أوكرانية في المياه الدولية استهدف سفينة شحن روسية، بدأت بعده السفينة بالانجراف نحو المياه الفنلندية.

وكانت السفينة التي عُرّفت باسم ”سبارتا 2“ راسية على بعد نحو 90 كيلومترا شرق هلسنكي أثناء الجهود لإخماد حريق على متنها، قبل أن تُسحب لاحقا باتجاه المياه الروسية.

وقال بيسكوف إن روسيا ”تأمل أن تستخدم دول البلطيق نفوذها“ لدى أوكرانيا لـ”تحذيرها من الاستمرار في مثل هذه الممارسات الإرهابية الخطيرة”.