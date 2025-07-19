وزارة الدفاع السورية: توقيف مجموعة حاولت إشعال حرائق في ريف اللاذقية

أعلنت وزارة الدفاع السورية أن دوريات الحراسة الجوالة التابعة لها ضبطت مجموعة من الأشخاص أثناء محاولتهم إشعال حرائق في منطقة أحراش قرية المختارية بريف اللاذقية.

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة، أن "المجموعة التي تم توقيفها تعود إلى «فلول النظام»، مشيرة إلى أنه "تم تحويلهم إلى إدارة الأمن الداخلي لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

ولم تُقدّم الوزارة تفاصيل إضافية حول عدد الأشخاص الموقوفين أو طبيعة الأدلة التي تم ضبطها في الموقع.