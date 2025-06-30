كوريا الشمالية وروسيا تعززان العلاقات الثقافية

تعمل كوريا الشمالية وروسيا على توسيع علاقتهما إلى ما هو أبعد من التعاون العسكري لتشمل التبادلات الثقافية، وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أمس، إن وفداً روسياً بقيادة وزيرة الثقافة، أولغا ليوبيموفا، وصل إلى بيونغ يانغ، أول من أمس.

وتم الترتيب للزيارة، بناءً على دعوة من وزارة الثقافة الكورية الشمالية، للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لمعاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي تم التوقيع عليها بين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارة بوتين إلى بيونغ يانغ في يونيو من العام الماضي.