دعوة في ألمانيا إلى العودة للتجنيد الإجباري

دعا رئيس الاتحاد الألماني لجنود الاحتياط، باتريك زينسبرج، إلى العودة للتجنيد الإجباري، لزيادة عدد جنود الجيش الألماني.

وقال زينسبرج في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية: «لن ينجح الأمر بالنظام الطوعي، التطور الديموغرافي والتقاعد يتسببان في تناقص عدد الجنود بالفعل، لذلك يجب علينا إعادة التجنيد الإجباري».

واقترح زينسبرج إجراء استفتاء حول مسألة ما إذا كان ينبغي إخضاع النساء أيضاً للتجنيد الإجباري، وقال: «لو كانت هناك أغلبية مؤيدة لهذا، لا أعرف كيف سيتجنب البرلمان الاتحادي الأمر».