ميرتس يتعهد بالإيفاء بالمسؤولية البيئية

يعتزم زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، فريدريش ميرتس، أن يأخذ حماية المناخ على محمل الجد عند توليه منصب المستشار، وقال ميرتس في تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية، التي صدرت أمس: «أنا لست مستشاراً بعد، لكن أستطيع أن أضمن لكم: بالتأكيد لن أصبح (أخضر)، وإنما سأكون مستشاراً يفي بالمسؤولية البيئية».

وعقب مفاوضات طويلة، اتفق التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر على حزمة إنفاق كبيرة بمليارات اليورو، للاستثمار في الدفاع والبنية التحتية، ومن أجل إجراء التعديل اللازم في الدستور لتوفير النفقات عبر الديون، يعتمد الائتلاف الحاكم المستقبلي المكون من التحالف المسيحي والاشتراكيين على دعم حزب الخضر.