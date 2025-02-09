ألمانيا: معظم حالات الدخول غير الشرعي من سورية وأوكرانيا

ذكرت الحكومة الألمانية أن حالات الدخول غير الشرعية التي رصدتها الشرطة الاتحادية في الآونة الأخيرة تتعلق بشكل رئيس بأشخاص من سورية وأوكرانيا وأفغانستان وتركيا. وجاء في رد الحكومة على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار»، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 20.6% من الأشخاص الذين حاولوا دخول ألمانيا دون تصريح في النصف الثاني من عام 2024 جاءوا من سورية، وأقل قليلاً من 20% منهم ينحدرون من أوكرانيا.