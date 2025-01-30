أمير قطر يصل إلى دمشق ويلتقي أحمد الشرع

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس إلى دمشق، في أول زيارة لرئيس دولة لسورية غداة تعيين أحمد الشرع رئيسا انتقاليا، وبعد حوالى شهرين على إطاحة بشار الأسد.

وكتب الديوان الاميري على منصة " إكس" "سمو الأمير يصل إلى العاصمة دمشق في زيارة رسمية إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي مقدمة مستقبليه ... أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية".

تأتي الزيارة غداة سلسلة قرارات واسعة النطاق اتخذتها السلطات الجديدة، تشمل حلّ كل الفصائل المسلحة ومن بينها هيئة تحرير الشام التي كان يتزعمها الشرع، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.