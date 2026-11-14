مقتل شخصين بانفجار عبوة داخل سيارة في محيط دمشق

قُتل شخصان، أحدهما طفلة، وأصيب آخر السبت جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة في مدينة جرمانا قرب دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأوردت الوكالة نقلا عن قوى الأمن الداخلي "انفجار عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة في مدينة جرمانا بريف دمشق، أسفر عن وفاة شخص وطفلة، وإصابة شخص آخر".

وأضافت أن قوى الأمن "فرضت طوقا أمنيا في المكان وباشرت التحقيقات لكشف ملابسات التفجير"، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن ظروفه أو الجهة المسؤولة عنه.