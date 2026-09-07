بعد غياب 15 عاماً.. أصالة نصري تعود للغناء في دمشق

تحيي الفنانة السورية أصالة نصري حفلا في دمشق للمرة الأولى منذ 15 عاما في 17 سبتمبر، بعدما كانت من أبرز الفنانين المعارضين لحكم بشار الأسد.

وأعلنت أصالة في منشور على صفحتها الرسمية مساء الأحد عن إقامة الحفل، حيث كتبت "يا أهلي في الشام، سنلتقي...وسأعيش معكم ما فاتني من سنوات عمري"، مضيفة "مشتاقة لكم بقدر شوقكم لي".

ووصف وزير الثقافة محمّد ياسين صالح أصالة بـ"ابنة الشام"، في حين جددت الوزارة رعايتها للحفل وسط شائعات عن إلغائه، وأغلقت التعليقات على منشور لها على فيسبوك يتعلق بالفعالية.

ورحبت فنانات سوريات بعودة أصالة. وقالت الممثلة المخضرمة منى واصف "عادت ابنة الشام الشام"، فيما عبرت الممثلتين وفاء موصللي وروعة ياسين عن سعادتهما بعودتها.