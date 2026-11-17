أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثلاثاء أن بلاده تعمل مع الاتحاد الأوروبي على التوصل لاتفاق جديد، مع سعي الطرفين لتعزيز الشراكة الثنائية بعد نحو عامين من الإطاحة بحكم بشار الأسد.

وقال الشيباني خلال انطلاق أعمال منتدى "تنسيق الشراكة من أجل سورية" الذي تنظمه بلاده مع الاتحاد الأوروبي في دمشق "نعمل حاليا مع الاتحاد على ورقة نطاق مشتركة لاتفاق جديد" من شأنه أن "يشرّع الأبواب أمام التجارة والاستثمار ليجعل من الحوار السياسي والتعاون المؤسسي التزاما راسخا".

ووقعت سورية والتكتل اتفاق تعاون اقتصادي وتجاري في العام 1977، وكان من المقرر أن يُستبدل باتفاقية شراكة وقّعت بالأحرف الأولى عام 2008، لكنها لم تُنفذ بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وجاء إعلان الشيباني غداة تأكيد مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس عقب اجتماع في بروكسل، أن التكتل القاري "يسعى الى إحداث نقلة كبيرة في علاقاته مع سورية"، مشيرة الى تأييد وزراء الخارجية "المضي قدما في اتفاقية الشراكة" مع سورية.

وأضافت "الهدف هو توفير إطار عمل لأوروبا وسورية يغطي مجالات التجارة والحوار السياسي وتوثيق التعاون، في أقرب وقت".

وبعد إطاحة حكم الأسد في ديسمبر 2024، رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية التي كان فرضها على سورية خلال النزاع بعد العام 2011. وأعاد في مايو العمل باتفاق التعاون الثنائي.

وقال الشيباني أمام المشاركين في المنتدى، ومن بينهم المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا وعدد من السفراء في دمشق وممثلي الجهات المانحة "نفتح اليوم الباب مجددا ونرى في الارتقاء لشركاء أوروبا المتوسطيين الإطار الصحيح لهذه المرحلة".

وشددت كالاس الاثنين على أن الاتحاد الأوروبي سيضع "شروطا واضحة" أمام سورية لإتمام اتفاقية محدثة تتعلق بحقوق الإنسان، إضافة إلى "عدم الاعتراف بضم روسيا الأراضي الأوكرانية والجورجية، الذي حظي باعتراف نظام الأسد".

وقالت شويسا في كلمتها إن الاتحاد الأوروبي يسعى "إلى تعميق الحوار السياسي، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، ودعم إعادة اندماج سورية في الفضاء الأورو-متوسطي".

وشدّدت على أنّ "احترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات يشكّلان ركيزة أساسية في علاقاتنا مع سورية".

وقدّم الاتحاد الأوروبي حتى الآن 620 مليون يورو لدعم التعافي والاحتياجات الإنسانية وتعزيز المؤسسات في سورية.