وزير الخارجية السعودي يقوم بأول زيارة لدمشق منذ سقوط الأسد

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الجمعة إلى دمشق حيث سيلتقي قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الذي يسعى إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع السعودية، حسبما أفاد مصدر رسمي سوري عبر تلغرام.

وهذه أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية السعودي إلى سورية منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024 ووصول فصائل معارضة إلى الحكم في سورية.

وأعربت السلطات الجديدة عن رغبتها بفتح صفحة جديدة في العلاقات مع السعودية التي زارها وزير الخارجية أسعد الشيباني مطلع يناير في أول زيارة خارجية له.