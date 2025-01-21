في درج المكتب البيضاوي.. رسالة وداع من بايدن لترامب (47)

في تقليد يتبعه الرؤساء الأميركيون منذ عهد رونالد ريغان في عام 1989، ترك الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن رسالة خطية لخلفه في درج المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قبل أن يغادر مراسم التنصيب.

وقد عثر الرئيس دونالد ترامب على رسالة الوداع من سلفه بايدن في درج المكتب ، بعد أن ذكره أحد الصحافيين بالبحث عنها.

وأثناء التوقيع على سلسلة من الأوامر التنفيذية، سأل أحد المراسلين الرئيس عما إذا كان بايدن قد كتب إليه، مما دفع ترامب إلى فحص أدراج المكتب.

وقال: "ربما، انتظروا". وبالفعل عثر على الرسالة ورفعها ليكشف أنها موجهة إلى الرقم "47"، مما يدل على منصبه باعتباره الرئيس السابع والأربعين.

وقال قبل أن يضعها جانبا: "ربما ينبغي لنا جميعا أن نقرأها معا"، ليعيد ويقول إنه سيقرأها بنفسه قبل أن يشاركها علنا.

ثم شكر الصحافي بيتر الذي وجه إليه السؤال قائلا: "شكرا بيتر.. ربما كانت ستمر أشهر قبل أن أعثر عليها".