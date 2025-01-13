ارتفاع حركة المسافرين جواً بكوريا الجنوبية 20% في 2024

أظهرت بيانات، صدرت أمس، ارتفاع حركة المسافرين جواً في كوريا الجنوبية، بشكل كبير عن العام السابق في 2024، لتصل إلى مستوى ما قبل تفشي جائحة فيروس «كورونا» تقريباً، مدفوعة بزيادة رحلات السفر إلى الخارج.

وأفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية بأن عدد المسافرين جواً في المطارات الكورية الجنوبية، بلغ أكثر من 120 مليون مسافر، بزيادة 19.5% عما يقدر بنحو 100.5 مليون مسافر في عام 2023.

ويمثل الرقم نسبة 95.3% من الرقم القياسي البالغ 123.36 مليون شخص الذي تم تسجيله في عام 2019. وكان الرقم قد انخفض إلى 29.5% من الرقم القياسي في عام 2020 بسبب تفشي جائحة «كورونا»، قبل أن يتعافى في عام 2023 ويصل إلى 81.5% من نسبة عام 2019.

وأظهرت البيانات أن الزيادة الكبيرة في العام الماضي تأتي مدفوعة، إلى حد كبير، بارتفاع عدد المسافرين الدوليين من كوريا الجنوبية وإليها، والذي قفز بنسبة 30.2% على أساس سنوي، إلى نحو 88.9 مليون مسافر، بينما ارتفع عدد المسافرين المحليين بنسبة 3.3% ليصل إلى 31.13 مليون مسافر خلال الفترة المذكورة.