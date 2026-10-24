مطار الرياض يخصص الصالة 1 للرحلات الداخلية والصالة 2 للدولية اعتباراً من غدٍ الأحد

أعلن مطار الملك خالد الدولي بالرياض تخصيص الصالة 1 للرحلات الداخلية، والصالة 2 للرحلات الدولية، للناقلات الوطنية، اعتباراً من غد الأحد. وأوضح المطار، في تنويه للمسافرين نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن القرار يشمل رحلات الناقلات الوطنية. ودعا المطار المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة إلى التواصل مع الناقلات الجوية للتحقق من حالة حجوزاتهم ورحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.