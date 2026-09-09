عطل فني يتسبب في إلغاء نحو 1100 رحلة جوية بالمطارات البريطانية

تسبّب خلل فني في نظام مراقبة الحركة الجوية، الثلاثاء، في إلغاء نحو 1100 رحلة جوية من وإلى المطارات البريطانية، ما أحدث اضطرابات واسعة في حركة الطيران.

وبحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، بلغ عدد الرحلات الملغاة 1055 رحلة، وفق موقع «فلايت رادار 24» المتخصص في تتبع حركة الطيران.

وقالت هيئة مراقبة الحركة الجوية البريطانية إن الخلل تمت معالجته وعادت العمليات إلى طبيعتها، لكنها أوضحت أن التعافي استغرق وقتا أطول من المتوقع، ما أدى إلى تراكم الرحلات، مقدمة اعتذارها للمسافرين.