عطل يوقف حركة الطيران في أميركا.. الأكبر من نوعه منذ 25 عاماً

تسبب عطل تقني في أنظمة الرادار والاتصالات التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) في اضطراب واسع بحركة الطيران في الولايات المتحدة، بعدما اضطرت الإدارة إلى إصدار قرار بوقف إقلاع الرحلات من المطارات في أنحاء البلاد، في أزمة أثرت في أكثر من 1.5 مليون مسافر، وكشفت تحديات تحديث البنية التحتية لأنظمة مراقبة الحركة الجوية الأميركية.

وبحسب وزير النقل الأميركي شون دافي، كان أكثر من 3500 طائرة في الأجواء الأميركية عند بداية الأزمة، التي شهدت اضطراباً في أنظمة الرادار والاتصالات داخل مراكز مراقبة الحركة الجوية ومراكز مراقبة الاقتراب من المطارات.

ماذا حدث داخل أنظمة الطيران الأميركية؟

أدى الاضطراب الذي طال أنظمة مراقبة الحركة الجوية إلى تأثر المراكز الـ22 المسؤولة عن إدارة المجال الجوي الأميركي، ما دفع إدارة الطيران الفيدرالية إلى إصدار قرار بوقف إقلاع الرحلات من المطارات الأميركية.

ولم يشمل القرار الطائرات الموجودة بالفعل في الجو، إذ سُمح لها بمواصلة رحلاتها والهبوط، مع تطبيق إجراءات السلامة اللازمة.

وفي تفسيره لما حدث، كشف وزير النقل الأميركي شون دافي أن مفاتيح الشبكة وأجهزة التوجيه (Routers) تعرضت لضغط زائد من البيانات، ما أدى إلى وصول معلومات غير متسقة واضطراب أنظمة الرادار والاتصالات.

وأشار دافي إلى أن منظومة مراقبة الطيران الأميركية لا تزال تعتمد على تجهيزات اتصالات قديمة، بينها خطوط نحاسية وتقنيات تعود إلى عقود سابقة.

هل ساهمت التكنولوجيا الجديدة في الأزمة؟

بحسب تصريحات المسؤولين، ربما ساهمت التكنولوجيا الجديدة التي كانت إدارة الطيران الفيدرالية تعمل على تركيبها في زيادة الضغط على تجهيزات الشبكة القديمة.

لكن السبب الفني المباشر الذي أدى إلى الاضطراب لم يُحسم بعد، وأكد المسؤولون أن التحقيق لا يزال مستمراً لتحديد العوامل التي أدت إلى الخلل.

وأثارت الحادثة تساؤلات بشأن احتمال تعرض أنظمة الطيران لهجوم سيبراني، إلا أن وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين قال إنه لا توجد مؤشرات على هجوم متعمد.

كما نفت شركة AirSpace Intelligence، المطورة لنظام SMART المدعوم بالذكاء الاصطناعي، أن يكون النظام سبباً في قرار وقف الرحلات.

أكثر من 10 آلاف رحلة متأخرة و5 آلاف ملغاة

امتدت تداعيات العطل إلى ملايين المسافرين، إذ سجلت بيانات FlightAware، بحلول الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي، أكثر من 10 آلاف رحلة متأخرة ونحو 5 آلاف رحلة ملغاة.

وكان أكثر من 1.5 مليون مسافر على متن رحلات كان مقرراً إقلاعها خلال فترة الأزمة، فيما جرى تحويل مسار ما لا يقل عن 827 رحلة.

ورغم رفع قرار وقف الإقلاع عند الساعة 8:15 مساءً، لم تنتهِ التداعيات فوراً، إذ استمر الاضطراب نتيجة اختلال جداول الطائرات وأطقم الرحلات، وهو ما انعكس على حركة الطيران حتى بعد استئناف الإقلاع.

أزمة تعيد ملف تحديث أنظمة الطيران إلى الواجهة

تزامنت الأزمة مع تحرك حكومي لطلب تمويل إضافي لتحديث البنية التحتية لقطاع الطيران، إذ طلب البيت الأبيض ووزارة النقل الأميركية، في اليوم نفسه وقبل وقوع العطل، من الكونغرس الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 30.1 مليار دولار لتحديث المطارات وأنظمة مراقبة الحركة الجوية، بحسب وكالة رويترز.

ويشمل الطلب 10.1 مليارات دولار لتحديث أنظمة مراقبة الطيران والاتصالات، في خطوة تعكس حجم الاستثمارات المطلوبة لتطوير المنظومة التقنية التي تعتمد عليها إدارة الحركة الجوية في الولايات المتحدة.

التوقف الثاني من نوعه منذ هجمات 11 سبتمبر 2001

وتكتسب الحادثة أهمية إضافية بالنظر إلى بعدها التاريخي؛ إذ يُعد التوقف الشامل لحركة الطيران الأميركية ثاني توقف من نوعه منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، والأطول على مستوى البلاد خلال نحو 25 عاماً، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وبذلك، لم تكشف الأزمة عن خلل تقني تسبب في تعطيل آلاف الرحلات فحسب، بل أعادت طرح تساؤلات بشأن قدرة البنية التحتية الحالية على مواكبة متطلبات منظومة طيران بهذا الحجم، ومدى الحاجة إلى تسريع تحديث أنظمة الاتصالات والمراقبة لتجنب تكرار مثل هذه الاضطرابات.