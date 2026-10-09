"الطيران المدني السعودي": مقتل 3 سعوديين في هجومين على مطار الملك خالد الدولي بالرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداءين يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، أسفرا عن مقتل 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضحت الهيئة أن الاعتداء الأول استهدف مرافق المطار، فيما استهدف الاعتداء الثاني طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثين فور وقوعهما، وفق الإجراءات والخطط المعتمدة.

وأضافت أن الإصابات تراوحت بين الطفيفة والبليغة، وأن المصابين نُقلوا بشكل فوري إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أسفر الاعتداءان عن أضرار مادية.

وأكدت الهيئة استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية لتقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين، والحفاظ على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني في المملكة.

وأشارت إلى استئناف العمليات التشغيلية في المطار وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها.