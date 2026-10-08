السعودية والبحرين تدشنان تسهيل إجراءات عبور المسافرين عبر جسر الملك فهد

دشنت المملكة العربية السعودية والبحرين اليوم الخميس تسهيل إجراءات عبور المسافرين عبر جسر الملك فهد الذي يربط المملكة مع البحرين من الجهة الشرقية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، ترأس وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود، والبحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ، اليوم ، الاجتماع الخامس للجنة التنسيق الأمني المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي.

وأشارت الوكالة إلى أن " الاجتماع شهد تدشين المرحلة الثانية من مبادرة تطبيق نظام "النقطة الواحدة" في البلدين، الهادفة إلى تسهيل إجراءات عبور المسافرين عبر جسر الملك فهد.

ويربط الجسر بين منطقتي العزيزية جنوب الخبر شرق السعودية والجسرة غرب العاصمة البحرينية المنامة ، وافتتح في 25 نوفمبر 1986.

وناقش الجانبان السعودي والبحرين خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين بما يسهم في تحقيق مستهدفات مجلس التنسيق السعودي البحريني.