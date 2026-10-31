الكونجو الديمقراطية.. أكثر من 5 آلاف حالة وفاة جراء تفشي فيروس إيبولا

أعلنت الكونجو الديمقراطية تسجيل أكثر من 5000 حالة وفاة بسبب تفشي فيروس إيبولا في الوقت الذي لم تجد فيه ​السلطات بعد وسيلة للسيطرة على تفش الفيروس.

ونقلت وسائل الإعلام عن السلطات الصحية الكونغولية قولها إن 10 آلاف و60 شخصا أصيبوا منذ رصد الفيروس للمرّة الأولى في مايو الاضي في أشدّ موجة تفشّ للمرض فتكا في تاريخ هذا البلد حيث انتشر الفيروس في ثماني مقاطعات من أصل 26 في الكونجو، فيما سجلت ⁠حالات وفاة ​كثيرة خارج مراكز ⁠العلاج.

كمات رُصدت إصابات أيضا في كينيا ونيجيريا وأوغندا، فيما حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن إفريقيا تواجه مهمة "معقّدة" لاحتواء تفشّ يمتدّ إلى شرق القارة وغربها ووسطها.

من جهة أخرى حثت شركات طيران أمريكية وأجنبية كبرى المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على إعادة النظر في قواعد جديدة تلزم جميع المسافرين المتجهين إلى الولايات المتحدة بالإقرار بأنهم لم يكونوا في جمهورية الكونجو الديمقراطية خلال فترة 21 يوما سبقت الوصول.