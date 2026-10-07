السعودية: 3 وفيات وإصابات إثر استهداف مرافق مطارا أبها والملك خالد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أنه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، تعرض مطارا أبها والملك خالد الدوليان لاعتداءين استهدفا مرافقهما، وقد باشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطط المعتمدة.

ونتج عن الاعتداء على مطار أبها الدولي حالتا وفاة لمقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية، و(28) إصابة لسعوديين ومقيمين اثنين من الجنسيتين البنغلاديشية والفلبينية، تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة.

وأسفر الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عن وفاة لمقيم من الجنسية السودانية، و(8) إصابات منها خمسة لسعوديين، ومقيمين اثنين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية الباكستانية تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة.

وقالت الهيئة إنه تم نقل المصابين بشكل فوري إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، هذا ونتج عن الاعتداءين بعض الأضرار المادية.

وأضافت الهيئة أنها تعمل بالتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، على تقييم الأضرار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين، والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني بالسعودية.