عاصفة قوية تضرب شمال شرق الولايات المتحدة وتلغي مئات الرحلات الجوية

شهد شمال شرق الولايات المتحدة، السبت، أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية مع اشتداد عاصفة «نورإيستر»، ما تسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 95 ألف مشترك في عدة ولايات، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وشملت المناطق المتضررة نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا، فيما حذرت السلطات من فيضانات وإغلاق طرق. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية فيضانات كبيرة على طول ساحل وسط الأطلسي وارتفاع منسوب مياه البحر.

وتسببت العاصفة في إلغاء 130 رحلة جوية في مطار لوغان بمدينة بوسطن وحده، بحسب بيانات موقع «فلايت أوير»، بينما أصدرت شركات طيران كبرى تنبيهات سفر تتيح للمسافرين تعديل حجوزاتهم دون رسوم إضافية.

وحذرت حاكمة نيويورك كاثي هوكول من تزايد تأثيرات العاصفة، مع توقع هطول أمطار تصل إلى 15 سنتيمتراً في بعض مناطق لونغ آيلاند، وارتفاع الأمواج إلى نحو 6 أمتار.