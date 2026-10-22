السعودية: ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء على مطار الملك فهد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية ارتفاع عدد الوفيات جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى حالتين، بعد تأكيد وفاة إضافية.

وأوضحت الهيئة، في بيان إلحاقي، أن الضحيتين هما مواطن سعودي ومقيم من الجنسية الهندية، فيما لا يزال 8 أشخاص يتلقون الرعاية الصحية، بينهم مصابون تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والبليغة.

وكانت الهيئة أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ​أن ​هجوما استهدف مطار الملك ​فهد الدولي ​في الدمام، مساء أمس، ​أسفر عن وفاة ‌مقيم ⁠وإصابة ثمانية آخرين. وأضافت أن ​الاعتداء ​أسفر ⁠عن أضرار مادية ​يجري ​حصرها.

وأكدت الهيئة استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين، مشيرة إلى استئناف العمليات التشغيلية في المطار وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها.