«كليك وسافر».. خدمة جديدة تُسرّع إجراءات السفر في دبي

أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي خدمة «كليك وسافر»، التي تتيح لمأموري الجوازات إنجاز إجراءات دخول وخروج المسافرين عبر خدمة متنقلة تعتمد على التعرف إلى الوجه، وقراءة جواز السفر إلكترونيًا، والتدقيق الآلي والاتصال الآمن.

وذكرت أن عملية المعالجة تستغرق نحو 12 إلى 15 ثانية فقط، واستفاد من الخدمة 31 ألفًا و373 مسافرًا خلال الفترة التجريبية، وقالت إن الخدمة أصبحت متاحة اعتبارًا من 7 سبتمبر 2026.