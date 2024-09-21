3 مفقودين في اليابان وتحذيرات من هطول أمطار غزيرة

فقد ثلاثة أشخاص على الأقل بعد هطول أمطار غير مسبوقة اليوم السبت، في نوتو، المنطقة الواقعة في محافظة إيشيكاوا والتي ضربها زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر مطلع العام الجاري، مما دفع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى إصدار تحذير طارئ من هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أن منطقة واجيما نوتو في محافظة وسط اليابان سجلت صباح اليوم هطول أكثر من 120 مليمتراً من الأمطار في الساعة.

وقالت السلطات المحلية إن ثلاثة أشخاص فقدوا بعد أن جرفتهم الأنهار في بلديات سوزو وواجيما ونوتو، وهي البلديات الثلاث التي صدر فيها التحذير.

وغمرت المياه العديد من المنازل في المنطقة، وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل، وفقًا للمحافظة، فيما ذكرت وزارة الأراضي في اليابان أن أكثر من 10 أنهار فاضت في المحافظة.

ونظرا لتضرر بعض السدود بسبب الزلزال الذي وقع في الأول من يناير الماضي، دعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى الإخلاء المبكر، قائلة إن الفيضانات قد تحدث حتى عند انخفاض مستويات المياه.

وحذرت الوكالة من أن الظروف الجوية ستصبح غير مستقرة للغاية في منطقة شمال شرق توهوكو بسبب تدفق الهواء الدافئ الرطب إلى نظام الضغط المنخفض.

وحثت السكان على البقاء في حالة تأهب بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وفيضان الأنهار في توهوكو ومنطقة هوكوريكو، بما في ذلك نوتو، حتى يوم الأحد.

من جهتها علقت شركة جيه آر إيست، التي تشغل القطارات السريعة في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية والوسطى، بعض خدمات قطارات ياماغاتا شينكانسن في منطقة توهوكو اعتبارا من صباح السبت وحتى وصول القطار الأخير.

وأغلقت الطرق السريعة والطرق في أماكن مختلفة وسط هطول أمطار غزيرة.

وفي منطقتي توهوكو وهوكوريكو، من المتوقع أن يصل معدل هطول الأمطار خلال 24 ساعة حتى الساعة 6 صباحًا من يوم الأحد إلى 150 ملم، حسبما ذكرت الوكالة.