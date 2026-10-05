شكا سكان في منطقة الشريشة في رأس الخيمة مشكلات عدة بسبب تجمعات المياه، من بينها كثافة الأشجار والنباتات قرب المنازل، ما يثير مخاوفهم من تحولها إلى بيئة خصبة للحشرات والزواحف الضارة. وأشاروا إلى معاناتهم المتكررة عند هطول الأمطار، نتيجة غرق بعض الطرق، ودخول المياه إلى بيوت، فضلاً عن صعوبة حركة المركبات. وناشدوا الجهات المعنية بالوقوف ميدانياً على احتياجات المنطقة، وتنظيفها، وإزالة النباتات الزائدة، وتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار، ووضع حلول تمنع تكرار تجمع المياه، وتحافظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.